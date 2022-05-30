MedSênior começa a operar em São Paulo em julho

Segundo relatório da administração divulgado em março, a expectativa da operadora é registrar aumento real de 40% no volume de planos de saúde vendidos, e de 46% na receita bruta. Em janeiro deste ano, a operadora recebeu aportes do Fundo Soberano de Cingapura.

A companhia tem investido em rede própria de atendimento, em um modelo similar ao da Prevent Sênior, cuja operação também é voltada ao público idoso. Em Vitória (ES), a MedSênior tem um hospital geriátrico que ocupada oito mil metros quadrados de área construída e 107 leitos de internação.