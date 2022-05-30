Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Expansão

MedSênior começa a operar em São Paulo em julho

Público alvo de operadora capixaba de saúde é o consumidor com mais de 60 anos

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 08:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mai 2022 às 08:34
A MedSênior, operadora de saúde com foco no cliente de mais de 60 anos, vai começar a trabalhar em São Paulo a partir de julho deste ano, quando prevê inaugurar um centro de atendimento ambulatorial. Atualmente com uma base de 75 mil clientes na carteira, a empresa tem um plano de expansão para este ano que inclui cerca de R$ 20 milhões em investimentos. Em São Paulo, o grupo prever ampliar a rede própria e credenciar hospitais, clínicas e prontos-socorro.
A MedSênior, operadora de saúde exclusiva da terceira idade, irá abrir um pronto-socorro em Belo Horizonte (Minas Gerais)
MedSênior, operadora de saúde exclusiva da terceira idade. Crédito: Divulgação
MedSênior começa a operar em São Paulo em julho
A MedSênior tem unidades no Espírito Santo, onde começou, e também em Minas GeraisParanáRio Grande do SulRio de Janeiro e em Brasília (DF).
Segundo relatório da administração divulgado em março, a expectativa da operadora é registrar aumento real de 40% no volume de planos de saúde vendidos, e de 46% na receita bruta. Em janeiro deste ano, a operadora recebeu aportes do Fundo Soberano de Cingapura.
A companhia tem investido em rede própria de atendimento, em um modelo similar ao da Prevent Sênior, cuja operação também é voltada ao público idoso. Em Vitória (ES), a MedSênior tem um hospital geriátrico que ocupada oito mil metros quadrados de área construída e 107 leitos de internação.
Além da chegada à São Paulo, o plano de expansão inclui um novo pronto-socorro avançado em Vila Velha e um centro de diagnóstico em Cariacica, ambos no Espírito Santo.

Veja Também

Ministério da Saúde autoriza dose de reforço contra Covid para adolescentes

Plano de saúde individual vai subir 15%, a maior alta em 22 anos

Operadora de saúde do ES chega ao maior mercado do país

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde São Paulo (SP) Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco
Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"
McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados