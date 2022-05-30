A MedSênior, operadora de saúde com foco no cliente de mais de 60 anos, vai começar a trabalhar em São Paulo a partir de julho deste ano, quando prevê inaugurar um centro de atendimento ambulatorial. Atualmente com uma base de 75 mil clientes na carteira, a empresa tem um plano de expansão para este ano que inclui cerca de R$ 20 milhões em investimentos. Em São Paulo, o grupo prever ampliar a rede própria e credenciar hospitais, clínicas e prontos-socorro.
MedSênior começa a operar em São Paulo em julho
A MedSênior tem unidades no Espírito Santo, onde começou, e também em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e em Brasília (DF).
Segundo relatório da administração divulgado em março, a expectativa da operadora é registrar aumento real de 40% no volume de planos de saúde vendidos, e de 46% na receita bruta. Em janeiro deste ano, a operadora recebeu aportes do Fundo Soberano de Cingapura.
A companhia tem investido em rede própria de atendimento, em um modelo similar ao da Prevent Sênior, cuja operação também é voltada ao público idoso. Em Vitória (ES), a MedSênior tem um hospital geriátrico que ocupada oito mil metros quadrados de área construída e 107 leitos de internação.
Além da chegada à São Paulo, o plano de expansão inclui um novo pronto-socorro avançado em Vila Velha e um centro de diagnóstico em Cariacica, ambos no Espírito Santo.