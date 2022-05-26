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Reajuste

Plano de saúde individual vai subir 15%, a maior alta em 22 anos

Essa é a maior alta desde 2000, quando entrou em vigor o modelo atual de reajuste. O percentual mais elevado já autorizado pela ANS até hoje havia sido de 13,57% em 2016

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 16:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mai 2022 às 16:47
A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) aprovou nesta quarta-feira (26) o reajuste anual de 15,5% para planos de saúde individual e familiares. O reajuste oficial será considerado para o período referente a 1 de maio de 2022 e 30 de abril de 2023.
Essa é a maior alta desde 2000, quando entrou em vigor o modelo atual de reajuste. O percentual mais elevado já autorizado pela ANS até hoje havia sido de 13,57% em 2016.
Plano de saúde
Em 2021, pela primeira vez, os planos individuais tiveram reajuste negativo Crédito: Freepik
O percentual deve impactar cerca de 8,9 milhões de consumidores de planos individuais de saúde no Brasil. O reajuste divulgado pela ANS não vale para planos coletivos empresariais e por adesão.
Em 2021, pela primeira vez, os planos individuais tiveram reajuste negativo (-8,19%) por causa da queda na utilização dos serviços da saúde suplementar e a consequente redução das despesas assistenciais em 2020 em razão da pandemia.

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