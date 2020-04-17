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Coronavírus

Medidas para combater a crise não são suficientes, diz Banco Mundial

De acordo com o presidente do Banco Mundial, a crise atual deve ser mais grave do que a Grande Depressão iniciada em 1929
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 11:07

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 11:07

Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik
Coronavírus Crédito: Freepik
O presidente do Banco Mundial, David Malpass, entende que as medidas anunciadas pela entidade até o momento não são suficientes para combater o novo coronavírus e seus efeitos sobre a economia. "Se não agirmos rapidamente, os ganhos de desenvolvimento dos últimos anos podem ser facilmente perdidos", defendeu, reiterando que a crise atual deve ser mais grave do que a Grande Depressão iniciada em 1929.
Em nota enviada à imprensa na manhã desta sexta-feira (17), Malpass afirmou que o Banco Mundial pode oferecer até US$ 160 bilhões em crédito nos próximos 15 meses - no final de março, ele havia falado em valor menor, de US$ 150 bilhões.
Ainda que defenda a disponibilização de crédito para países pobres, o presidente do Banco Mundial destacou que irá monitorar, junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI), se o espaço fiscal aberto nessas ações por meio de financiamentos e alívio em pagamento de dívidas está, de fato, sendo utilizado para combater a Covid-19 e seus efeitos.
Malpass aproveitou para agradecer a parceria da diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva.

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