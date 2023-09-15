Lula sanciona lei que reajusta salário dos servidores federais em 9%

Quando enviou o texto da medida provisória ao Congresso, o governo federal havia informado que o custo seria de R$ 9,6 bilhões para 2023 e de R$ 13,8 bilhões nos demais anos. A sanção do texto foi publicada no Diário Oficial da União.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A medida provisória que trata do reajuste concluiu a sua votação no Congresso Nacional no fim de agosto. Na ocasião, ela foi aprovada pelo Senado em menos de cinco minutos de discussão.

O texto também aumenta de três para quatro o número de diretores da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).

Mais de 1 milhão de beneficiários terão reajuste

Do total, informa o governo, 533 mil são servidores civis ativos e empregados públicos, além de 450 mil aposentados e 167 mil pensionistas.

O governo havia realizado uma cerimônia no Palácio do Planalto, em abril, para a assinatura da medida provisória. Na ocasião, Lula também sancionou o projeto de lei que abriu espaço no orçamento para a concessão do reajuste.

Os novos valores começaram a ser pagos em maio e atinge também pensionistas.

O reajuste salarial havia saído de um acordo entre o governo e mais de cem entidades que representam os servidores na mesa de negociação permanente, que estava suspensa desde 2016 e foi retomada no atual governo.