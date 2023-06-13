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Conversa com o Presidente

Lula inaugura lives e promete Minha Casa, Minha Vida para classe média

Presidente também prometeu lançar programa de "obras de infraestrutura em todas as áreas"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jun 2023 às 11:10

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 11:10

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (13) que vai lançar, no início de julho, um grande programa de obras de infraestrutura em diversas áreas e um programa Minha Casa, Minha Vida para a classe média.
O mandatário acrescentou que os primeiros meses foram destinados à "reconstrução" do país, com prioridade para o lançamento de políticas públicas que marcaram os governos anteriores do PT.
Lula lança programa Conversa com o Presidente, apresentado por Marcos Uchôa
Lula lança programa Conversa com o Presidente com o apresentador Marcos Uchôa. Crédito: Reprodução Youtube/PR
"Como nós tínhamos uma quantidade enorme de políticas públicas que tinham dado certo, a gente resolveu recriar essas políticas públicas, para a partir de agora, a partir do dia 2 de julho, lançar um grande programa de obras, um grande programa para o desenvolvimento nacional, com obras de infraestrutura em todas as áreas", afirmou o presidente.
Lula realizou na manhã desta terça-feira (13) a sua primeira transmissão ao vivo pelas redes sociais, uma estratégia da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República) para que o mandatário dialogue diretamente com a população.
A live foi realizada diretamente do Palácio do Alvorada. O presidente foi entrevistado pelo apresentador da EBC (Empresa Brasil de Comunicação) Marcos Uchôa.
O presidente também afirmou que seu governo vai realizar diversas políticas para a classe média, após priorizar inicialmente os mais pobres no início de governo. Citou por exemplo a criação de um Minha Casa, Minha Vida para pessoas com renda de cerca de R$ 10 mil.
"O cara que ganha R$ 10 mil, R$ 12 mil, R$ 8 mil, esse cara também quer ter uma casa e esse cara quer ter uma casa melhor", afirmou o presidente na transmissão.
"Então vamos ter que ter capacidade de fazer uma quantidade enorme de casas para essa gente. Vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para a gente fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo governo", completou.

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O presidente ressaltou o encontro no dia anterior com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. Voltou a falar que seu governo quer o acordo entre Mercosul e União Europeia, mas não vai aceitar a manutenção das compras governamentais no negócio.
"Eu disse para ela que nós temos um problema, que nós não aceitamos colocar comprar governamentais no acordo porque, se não, a gente mata pequena e média empresa brasileira. O que ela disse para mim: presidente o que é importante é vocês colocarem no papel o que vocês querem. Nós colocamos no papel e vamos ver se até o final do ano faz o acordo. Eu quero fazer o acordo e se Deus quiser quero fazer até o final do ano", afirmou.
Lula também minimizou eventuais conflitos com o agronegócio. Respondeu que, se o problema do setor com o seu governo for ideológico, então "paciência".
"Vamos anunciar o plano Safra agora tanto para agricultura familiar quanto para o agronegócio, e eles vão perceber que da parte do governo não há nenhum objeção a eles. O que queremos é que todos produzam, cresçam e que o Brasil cresça junto", afirmou.
Também disse que quer lançar um programa para oferecer máquinas e implementos agrícolas para os pequenos e médios produtores rurais.

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O formato das lives se tornou popular durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente usava as suas tradicionais lives de quinta-feira para buscar transmitir a sua mensagem, sem nenhum tipo de crivo.
Nessas transmissões, Bolsonaro questionou a eficácia das vacinas, a segurança das urnas eletrônicas, além de atacar os seus adversários, desde parlamentares a ministros do Supremo Tribunal Federal.
Bolsonaro também foi duramente criticado por usar a estrutura do Palácio do Alvorada e funcionários públicos para realizar a transmissão.
Quando anunciou que o presidente faria lives, o ministro da Secom, Paulo Pimenta, havia dito que o presidente não se espelharia em Jair Bolsonaro. No entanto, ao falar sobre os planos ao site progressista Brasil 247, Pimenta havia dito que a "mídia comercial" não era "aliada" e que por isso o presidente começaria a realizar essas transmissões.
Em sua primeira passagem pela Presidência, Lula tinha um programa de rádio semanal produzido pela estatal EBC, chamado Café com o Presidente. O programa tinha um formato de entrevista e ia ao ar também na rádio Nacional.

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