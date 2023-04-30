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Dia do Trabalho

Lula fará pronunciamento na TV em que deve confirmar elevação do mínimo e isenção do IR

Lula vai anunciar a assinatura da medida provisória que eleva o salário mínimo para R$ 1.320 e a nova política de valorização do mínimo

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 15:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 abr 2023 às 15:34
BRASÍLIA (DF) - O presidente Luiz Inácio Lula da da Silva (PT) fará um pronunciamento na noite deste domingo (30) em cadeia de rádio e televisão, vésperas do feriado de 1º de maio, dia internacional do trabalho.
Lula vai anunciar a assinatura da medida provisória que eleva o salário mínimo para R$ 1.320 e a nova política de valorização do mínimo, cujo projeto de lei será encaminhado ainda neste ano ao Congresso Nacional.
Lula discursa sobre 100 dias de governo
Lula discursa sobre 100 dias de governo Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Também será anunciado a elevação da faixa de isenção de Imposto de Renda para R$ 2.640. O mandatário também vai reafirmar o compromisso de elevar gradualmente essa faixa de isenção até R$ 5 mil até o fim do seu mandato, o que era uma promessa de campanha do petista.
O pronunciamento de Lula está marcado para as 20 horas. Será a primeira vez que o presidente fará uso da cadeia nacional de rádio e televisão neste seu terceiro mandato.
Lula ainda não confirmou oficialmente se vai participar do tradicional ato de 1º de Maio no Vale do Anhangabaú, organizado pelas centrais sindicais. O mandatário manteve o hábito de comparecer ao longo de seus dois primeiros mandatos.
Neste sábado (29), o mandatário chegou a embarcar para São Paulo para um evento privado. No entanto, decidiu retornar a Brasília na tarde do mesmo dia.
O novo valor do mínimo e o aumento gradual da faixa de isenção haviam sido anunciado por Lula ainda em fevereiro. O presidente vai agora oficializar a elevação do mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320, com a assinatura da medida provisória.

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