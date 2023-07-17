Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Lula espera fechar acordo 'equilibrado' entre Mercosul-UE ainda em 2023
Fórum na Bélgica

Lula espera fechar acordo 'equilibrado' entre Mercosul-UE ainda em 2023

Presidente quer que acordo preserve ambas as partes, destacando que a América Latina continuará a desempenhar um papel estratégico para a Europa

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 11:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jul 2023 às 11:52
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse esperar a conclusão de um acordo "equilibrado" entre Mercosul e União Europeia ainda neste ano e que preserve "a capacidade das partes em responder aos desafios". Ao citar as compras governamentais, um dos entraves para a conclusão do acordo, Lula afirmou que os países da América Latina e do Caribe continuarão a desempenhar um papel estratégico para a Europa e o mundo.
"Um acordo entre Mercosul e União Europeia equilibrado, que pretendemos concluir ainda este ano, abrirá novos horizontes", disse o petista, nesta segunda-feira (17), durante a sessão de abertura do fórum empresarial União Europeia–América Latina, em Bruxelas, na Bélgica. "Queremos um acordo que preserve a capacidade das partes de responder aos desafios presentes e futuros."
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen
Lula e a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen Crédito: Ricardo Stuckert/PR
Em suas últimas falas, Lula tem reiterado críticas ao documento adicional ao acordo comercial apresentado pela União Europeia, que abre possibilidade de sanções ao Mercosul em caso de descumprimentos, além de falar que não aceita incluir no tratado as compras governamentais. Tais compras governamentais foram citadas por Lula no discurso de hoje, classificando-as como um "instrumento vital para articular investimentos em infraestrutura e sustentar nossa política industrial".
Na fala, Lula estava ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse ter a expectativa de que a União Europeia e o Mercosul superem atuais divergências o quanto antes. "A nossa ambição é resolver as diferenças remanescentes o mais rapidamente possível, para que possamos concluir esse acordo", disse Von der Leyen.

Veja Também

Em Paris, Lula chama de 'ameaça' carta da UE sobre acordo com Mercosul

Ao falar sobre o mercado interno brasileiro e a necessidade da ampliação de investimentos em bens duráveis, insumos e serviços associados, Lula falou que o Brasil irá lançar, nos próximos dias, o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) "para enfrentar os gargalos existentes". "Ao lançar um programa ambicioso de investimentos, não penso única e exclusivamente em meu País. Não queremos ser uma ilha de prosperidade", afirmou.
Segundo Lula, depois de seis anos de retrocesso e estagnação, o País voltará a gerar emprego de qualidade, combater a pobreza e aumentar a renda dos brasileiros. "Este novo Brasil mais justo e solidário está sendo reconstruído sem abdicar de nossos compromissos com os fundamentos macroeconômicos. O controle da inflação e o equilíbrio das contas públicas são requisitos essenciais para assegurar a estabilidade, base sólida para a expansão econômica e o progresso social", afirmou.
Na fala, Lula também citou a reforma tributária, em curso no Congresso Nacional, e que deve tornar a economia brasileira "mais eficiente".
No discurso, Lula reiterou que o Brasil cumprirá seu compromisso com o desmatamento zero na Amazônia até 2030 e destacou que a mudança do clima evidencia "a urgência em preservar a biodiversidade e os ecossistemas".

LEIA MAIS 

Ministro de Lula manda recado ao PT no ES sobre eleições de 2024

Lula sanciona o novo Minha Casa, Minha Vida; veja principais pontos

Lula defende abertura de crédito para linha de eletrodomésticos

Lula libera R$ 5,3 bi em emendas Pix em meio à votação da reforma tributária

Arcabouço fiscal: 5 pontos sobre plano do governo para equilibrar contas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Comércio exterior Europa Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados