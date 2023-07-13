Lula sanciona o novo Minha Casa, Minha Vida; veja principais pontos

Nessa faixa, o subsídio federal varia de R$ 130 mil a R$ 170 mil. Para as famílias que ganham até R$ 1.320, a prestação mensal da casa (pelo período de 60 meses) é de 10% da renda familiar, com parcela mínima de R$ 80. No caso dos ganham de R$ 1.320 a R$ 2.640, o comprometimento é de 15% da renda, de onde se subtrai R$ 66 do valor apurado.

Lula participa de cerimônia de assinatura do projeto de lei que cria o novo Minha Casa, Minha Vida. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No governo de Jair Bolsonaro , o MCMV tinha sido substituído pelo Casa Verde e Amarela, que, embora tenha registrado redução nas taxas de juros de casas financiadas com FGTS, foi marcado pelo abandono do Faixa 1 por falta de recursos. Após o rearranjo orçamentário da PEC da Transição, aprovada ainda no ano passado durante o governo de transição, o Executivo pode destinar quase R$ 8 bilhões para as demandas do FAR.

A ideia do governo é que até 50% das unidades financiadas e subsidiadas sejam destinadas ao público da Faixa 1. Historicamente, o subsídio oferecido a famílias dessa faixa de renda varia de 85% a 95%.

Outras novidades do Minha Casa, Minha Vida, de acordo com o Ministério das Cidades, são a ampliação da inclusão da locação social, a possibilidade de aquisição de moradia urbana usada e a inclusão de famílias em situação de rua no programa. "Os novos empreendimentos estarão mais próximos a comércio, serviços e equipamentos públicos, e com melhor infraestrutura no entorno", diz o ministério.

Veja quem tem direito a participar do programa

Divisão das faixas de renda, no caso de domicílios urbanos

Faixa Urbano 1 - renda bruta familiar mensal até R$ 2.640



renda bruta familiar mensal até R$ 2.640 Faixa Urbano 2 - renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4.400



- renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4.400 Faixa Urbano 3 - renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8.000



Faixas de renda, no caso de áreas rurais

Faixa Rural 1 - renda bruta familiar anual até R$ 31.680



renda bruta familiar anual até R$ 31.680 Faixa Rural 2 - renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 até R$ 52.800



- renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 até R$ 52.800 Faixa Rural 3 - renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 até R$ 96.000



Como as pessoas da Faixa 1 podem se inscrever no programa?

Segundo o Ministério das Cidades, o cadastro do cidadão ocorre por intermédio da Prefeitura, a quem compete fazer sua inscrição no Cadastro Único. Após o cadastro, a prefeitura realizará a seleção de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades. Segundo o ministério, é importante destacar que é proibida a cobrança de qualquer taxa de cadastramento, tanto no âmbito urbano quanto rural.

