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Agenda internacional

Lula embarca para a China e deve assinar cerca de 20 acordos bilaterais

Viagem terá encontro com Xi Jinping e participação da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no banco dos Brics

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 09:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 abr 2023 às 09:53
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar cerca de 20 acordos durante viagem à China, que começa nesta semana. Um deles trata sobre a construção do CBERS-6, o sexto de uma linha de satélites construídos em parceria entre Brasil e China, que permite o monitoramento de biomas como a Floresta Amazônica mesmo com nuvens. A informação foi divulgada em nota oficial do Palácio do Planalto.
Viagem de Lula à China promete ser uma das mais importantes e estratégicas viagens internacionais do seu terceiro mandato
Viagem de Lula à China promete ser uma das mais importantes e estratégicas viagens internacionais do seu terceiro mandato Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil
Lula e sua comitiva ministerial embarcaram na manhã desta terça-feira (11), em Brasília, rumo à China. A decolagem se deu por volta das 7h30. Antes de embarcar, foram registradas algumas fotos entre Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que assume como presidente em exercício na ausência do petista.
Após escalas em Lisboa e Abu Dhabi, o presidente deve chegar na quarta-feira (12) ao país asiático. De acordo com o governo, a visita da comitiva brasileira à China começa no dia seguinte, em Xangai.
Pela manhã, Lula participará da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no comando do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco de fomento dos Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). À tarde, ele terá encontros com empresários, e à noite viajará para Pequim.
Na sexta-feira (14), a agenda de Lula inclui uma reunião pela manhã com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji, no Grande Palácio do Povo. Depois, o chefe do Executivo irá depositar flores em uma cerimônia na Praça da Paz Celestial. À tarde, o petista deve se encontrar com lideranças sindicais e depois voltará ao Grande Palácio do Povo, onde se reunirá com o primeiro-ministro da China, Li Qiang, e em seguida será recebido em cerimônia oficial pelo presidente da China, Xi Jinping.
De acordo com a programação, será um encontro aberto, em uma cerimônia para a assinatura de acordos bilaterais. Após isso, haverá um encontro entre ambos os presidentes fechado. Em seguida, está prevista uma cerimônia de troca de presentes, registro de fotos e, por fim, um jantar oficial.
Lula irá à China acompanhado pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social).

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