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Lucro líquido do Facebook sobe 94% e atinge US$ 9,5 bi no 1° trimestre

A receita da companhia ficou em US$ 26,171 bilhões, crescimento de 48% na mesma comparação. Após o balanço, a ação da empresa subia 5,49% no after hours

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2021 às 18:06
Facebook
O Facebook registrou lucro líquido de US$ 9,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano.  Crédito: Reuters/Folhapress
O Facebook registrou lucro líquido de US$ 9,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 94% ante igual período do ano passado. O lucro por ação diluído ficou em US$ 3,30%, um avanço anual de 93% e resultado acima da previsão de US$ 2,35 dos analistas ouvidos pelo FactSet.
A receita da companhia ficou em US$ 26,171 bilhões, crescimento de 48% na mesma comparação. Após o balanço, a ação da empresa subia 5,49% no after hours em Nova York, às 17h18 (de Brasília)
A rede social informou que seus usuários diários ativos eram 1,88 bilhão em média no trimestre até março de 2021, avanço de 8% na comparação anual.
O Facebook também destaca a força de seu crescimento na receita com publicidade e diz esperar a continuidade desse movimento ao longo do ano atual.
A companhia informa ainda esperar que seu crescimento na receita total no segundo trimestre fique estável ou "acelere modestamente", projetando desaceleração nesse crescimento no terceiro e quarto trimestres.

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