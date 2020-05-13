Limite para pagamento com cartão sem senha pode subir para até R$ 120

A indústria de cartões estuda aumentar o valor permitido para pagamentos por aproximação sem senha, atualmente em R$ 50. O novo teto iria para perto de R$ 100, dizem executivos do setor.

Pagamento com cartão de crédito: cobrança por aproximação pode diminuir risco de infecção com o novo coronavírus Crédito: Freepik

O limite maior já vinha em debate antes da pandemia do novo coronavírus. A novidade é que a doença fez crescer a demanda por pagamento por aproximação -uma forma de evitar contato com superfícies e diminuir o risco de infecção.

O presidente da Mastercard, João Pedro Paro Neto, diz que o novo valor proposto, entre R$ 100 e R$ 120, leva em consideração a média de gasto no cartão de crédito por operação. Ainda assim, não há consenso entre as empresas do segmento, que incluem os bancos que emitem cartão, as bandeiras e as maquininhas.

"Imaginar que o contactless [pagamento por aproximação] possa chegar a níveis assim é bastante interessante, uma vez que a maioria dos países nos quais essa tecnologia já está completamente implementada, esse aumento no valor já aconteceu. Quanto maior for o valor, melhor é a experiência para o consumidor", afirmou Paro Neto.

A modalidade, no entanto, ainda é incipiente no Brasil. Segundo Paro Neto, por exemplo, o volume de cartões com a tecnologia NFC (Near Field Communication) e smartphones que funcionam como carteira ainda não chega a 5% do mercado.

Para o presidente da Visa no Brasil, Fernando Teles, as empresas conhecem o padrão de gastos do consumidor e isso inibiria fraudes.

"Todo sistema de pagamento funciona em cima de uma análise de comportamento, para que mais transações possam ser autorizadas e a segurança, garantida. E a mudança de hábitos de consumo que vemos traz velocidade à adesão do contactless. Todo o sistema, as máquinas, o mercado, tudo estava preparado. Só faltava a mudança de hábito, que começa a ganhar força agora", afirma Teles.

Em caso de fraude, o banco emissor do cartão é responsável por indenizar o consumidor quando o pagamento é feito sem senha.

E quem passou a oferecer o pagamento por aproximação com mais força foram as novas instituições financeiras e bancos digitais.

Segundo o Nubank, 70% dos seus clientes têm cartões com NFC -e todos os novos plásticos emitidos já integram a tecnologia. O mesmo acontece com o C6 Bank.

Para o superintendente executivo de cartões e pagamentos digitais do Santander, Rogerio Panca, o momento é propício para que a tecnologia avance e a expectativa é de que cada vez mais clientes do banco estejam aptos a fazer o pagamento por aproximação. O Santander vende pulseiras, adesivos e etiquetas com a tecnologia, lançados antes dos cartões do banco com NFC. Os acessórios são uma aposta do banco para contornar a ausência de compatibilidade do banco com iPhones no pagamento por aproximação.

Segundo o executivo, a meta do banco é chegar até o final do ano com 12 milhões de cartões com NFC nas mãos dos clientes.

"Só em abril, o número de transações contactless cresceu 200% em relação a igual mês de 2019. Há um incentivo maior por essa tecnologia e, nesse cenário, também entendemos que existe espaço para um reajuste no valor do pagamento máximo sem senha. Os R$ 50 não mudam desde 2016. Só de aplicarmos a inflação, por exemplo, já chegaríamos a um número muito próximo de R$ 80", afirmou Panca.

Já para o diretor de meios de pagamentos do Banco do Brasil, Edson Costa, no entanto, o valor de R$ 50 já está adequado.

"Grande parte das transações individuais que temos hoje se situam abaixo de R$ 50 e esse é um patamar confortável. Mas eu também entendo que a evolução do valor é algo natural e que acontece conforme o uso da tecnologia cresce", afirmou Costa.

Segundo o executivo do BB, a mudança no comportamento dos clientes também se estende para outras tecnologias, como o caso do QR Code. Nesta terça-feira (12), o banco anunciou a nova parceria com a Cielo para o pagamento com o código. A nova solução está disponível por meio do aplicativo Ourocard para os cartões de todas as bandeiras emitidas pelo BB, é gratuita e está disponível inicialmente apenas para a função crédito.

"É uma alternativa interessante, segura e sem contato físico e esperamos que também ganhe força ante o atual cenário", disse Costa. Como acontece com o NFC, os pagamentos até R$ 50 pelo QR Code também são feitos sem senha.

No Itaú, onde as transações contactless chegaram até a triplicar em estabelecimentos considerados essenciais - como supermercados - a expectativa também é de crescimento.