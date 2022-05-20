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Leilão de bens

Justiça leiloa imóvel da antiga fábrica da Movelar em Linhares e mais de 200 lotes

Maior parte dos itens são imóveis localizados no Espírito Santo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Leilão da Justiça Federal será eletrônico, pela internet

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 12:29

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 mai 2022 às 12:29
As instalações da antiga fábrica de móveis da Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, serão leiloadas pela Justiça Federal. No evento, que vai acontecer na próxima terça-feira (24), pela internet, estarão disponíveis para interessados mais de 200 lotes em cidades do Espírito SantoDistrito Federal e Rio de Janeiro.
Às margens da BR 101, localizado próximo ao aeroporto, shopping e outras empresas da cidade, o espaço onde atuava a Movelar conta com um complexo industrial composto por galpões, escritórios, auditório, oficina, almoxarifado, depósito, laboratório com mais de 23 mil m² em um terreno de quase 60 mil m².
Terreno da antiga fábrica da Movelar em Linhares será leiloado pela Justiça Federal do ES
Terreno da antiga fábrica da Movelar em Linhares será leiloado pela Justiça Federal do ES Crédito: HD Leilões
O local é avaliado em R$ 40 milhões e poderá ser arrematado pela metade do valor e com possibilidade de parcelamento.
Justiça leiloa imóvel da antiga fábrica da Movelar em Linhares e mais de 200 lotes
Os lotes à leilão variam entre imóveis, móveis, veículos, bomba eletrônica digital de abastecimento de combustíveis e uma égua, entre outros bens. Os itens foram apreendidos em processos judiciais por crimes, sonegação, por exemplo.
Mais de 120 deles são imóveis. Eles estão localizados na Grande Vitória, em Cariacica, Guarapari, Serra, Vitória e Vila Velha. Também no Norte, em João Neiva, Linhares e São Mateus. No Sul, em Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Marataízes e Piúma. Fora do Espírito Santo, estão em Taguatinga (DF) e em Campos dos Goytacazes (RJ).
O leilão acontece na terça-feira (24), às 13h, pelo site hdleiloes.com.br. Para a participação e oferta de lances eletrônicos, os interessados deverão se cadastrar previamente no endereço em até 24 horas antes do evento.

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