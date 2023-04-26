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Cobrança de bancos

Juro do rotativo do cartão atinge 430,5% em março, maior taxa em 6 anos

Em março de 2017, taxa estava em 490,3% ao ano; modalidade de crédito emergencial é muito acessada em momentos de aperto

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 10:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 abr 2023 às 10:59
Em meio a discussões levantadas pelo governo de um teto de juros para o rotativo do cartão de crédito, o juro médio total cobrado pelos bancos na modalidade atingiu o maior valor desde março de 2017 (490,3%). A taxa subiu 13,1 pontos porcentuais de fevereiro para março, de 417,4% para 430,5%, informou nesta quarta-feira, 26, o Banco Central.
Em 12 meses, o aumento é de 71,4 pontos porcentuais.
O rotativo do cartão, juntamente com o cheque especial, é uma modalidade de crédito emergencial, muito acessada em momentos de dificuldades.
Programa de Regularização Financeira tem opção de parcelamento com cartão de crédito
Programa de Regularização Financeira tem opção de parcelamento com cartão de crédito Crédito: OAB/ES/ Divulgação
Recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, formalizaram a criação de um grupo de trabalho com o BC para debater as causas e propor soluções para os juros elevados do cartão de crédito.
No caso do parcelado, ainda dentro de cartão de crédito, o juro subiu de 189,6% para 192,0% ao ano. Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 101,6% para 101,7%.
Desde abril de 2017, há uma regra que obriga os bancos a transferir, após um mês, a dívida do rotativo do cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos.
A intenção era permitir que a taxa de juros para o rotativo do cartão de crédito recuasse, já que o risco de inadimplência, em tese, cai com a migração para o parcelado.

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