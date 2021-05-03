José Duarte Penido vence Castello Branco na eleição do Conselho da Vale

Porto de Tubarão da Vale em Vitória Crédito: Agência Vale/Divulgação

Os acionistas da Vale escolheram, nesta segunda-feira (3), José Duarte Penido como novo presidente do Conselho de Administração da companhia. Indicado pelo comitê de nomeação da mineradora, ele disputou a vaga com Roberto Castello Branco, ex-presidente da Petrobras. O novo chairman da Vale foi CEO da Samarco de 1992 a 2003, além de ter comandado o conselho da Fibria Celulose por dez anos.

Penido ficará no comando do board que ditará a estratégia de negócios da mineradora até 2023. O executivo teve 2.633.360.725 bilhões votos, contra 1.045.974.259 votos do outro concorrente. Apoiado por minoritários, Castello Branco ocupará um dos 12 assentos do conselho, embora não como chairman.

A vaga para a vice-presidência do conselho da companhia ficou com Fernando Buso, diretor-presidente da Bradespar, uma das antigas controladoras da Vale. Ele foi eleito com 2.453.790.270 votos, enquanto o candidato apoiado por fundos estrangeiros e minoritários, Mauro Cunha, ficou 1.208.596.866 votos.

A eleição para o primeiro conselho de administração da Vale após a extinção de seu bloco de controle, em novembro, foi bastante disputada. Divergências no cômputo de votos levaram ao adiamento do desfecho do pleito na última sexta-feira, 30.

Na retomada da reunião, nesta segunda-feira, minoritários da companhia conseguiram eleger os quatro nomes que indicaram ao conselho: Castello Branco, Marcelo Gasparino, Cunha e Rachel Maia. As outras oito vagas para o board da mineradora foram preenchidas por indicados pelo comitê de nomeação da Vale.

O novo conselho da Vale terá apenas uma mulher, embora quatro tenham se candidatado. Haverá ainda dois estrangeiros no colegiado, que tem sete membros considerados independentes.