Itaú prevê nova revisão para projeção de inflação em 2021

Fachada do Banco Itaú Unibanco em São Paulo Crédito: Código19/Folhapress

Após o resultado da inflação de outubro bem acima das estimativas dos economistas, uma nova rodada de revisões nas projeções de mercado para o índice de preços fechado para 2021 deve ocorrer nas próximas semanas.

O economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita, afirmou nesta sexta-feira (12) que o banco provavelmente irá revisar novamente sua projeção para a inflação de 2021.

No final de outubro, o banco já havia revisado, de 8,7% para 9%, a estimativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) neste ano. Para 2022, a projeção foi de 4,2% para 4,3%.

"Dado o estágio que estamos, já mais no fim do ano, é bem possível que essa surpresa inflacionária nos leve a rever para cima a projeção de inflação de 2021", afirmou Mesquita, durante coletiva com a imprensa.

O banco tinha uma projeção de 1,04% medida pelo IPCA em outubro, ante o resultado de 1,25% divulgado pelo IBGE, na maior taxa mensal para o período desde 2002. Em 12 meses, a inflação chegou a 10,67%.

Ele acrescentou que a revisão para a inflação deste ano pode também levar a mudanças nos prognósticos do banco para o IPCA de 2022, bem como para a taxa básica de juros.

A previsão atual do banco aponta para uma taxa Selic de 11,25% no primeiro trimestre de 2022, o que deve levar a uma recessão da economia local no próximo ano pelos cálculos dos especialistas.