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Investimentos têm alta de 2,2% no país em agosto, aponta Ipea

O indicador nesta terça-feira (3); o destaque foi o setor da construção civil, que apresentou crescimento de 16,6% no trimestre móvel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 18:12

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 18:12

Governo do ES vai contingenciar R$ 1 bilhão em recursos que seriam direcionados para investimentos
Governo do ES vai contingenciar R$ 1 bilhão em recursos que seriam direcionados para investimentos Crédito: Freepik
O país registrou um aumento de 2,2% nos investimentos no mês de agosto, comparado a julho. O indicador foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) nesta terça-feira (3). O destaque foi o setor da construção civil, que apresentou crescimento de 16,6% no trimestre móvel.
O indicador de investimentos em construção civil avançou 3,2% em agosto, na série dessazonalizada. O resultado sucedeu altas de 8,2% e 2,8% nos meses de julho e junho, respectivamente. Com isso, o segmento registrou um crescimento de 16,6% no trimestre móvel. Por sua vez, os outros ativos fixos fecharam o mês com queda de 1,2%, ressaltou o Ipea em nota.
Segundo o instituto, já na comparação com agosto de 2019, os resultados foram heterogêneos. Enquanto a construção civil apresentou alta de 7,3%, houve recuo nos segmentos de máquinas e equipamentos (10,3%) e outros ativos fixos (7,4%).
Os dados fazem parte do Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF).
O FBCF mede os investimentos no aumento da capacidade produtiva da economia e na reposição da depreciação do estoque de capital fixo. O trimestre móvel encerrado em agosto fechou com alta de 12%, puxado pelo aumento de 11,1% em máquinas e equipamentos.
A íntegra do indicador pode ser acessada na página do Ipea na internet.

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