Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Confiança dos empresários cai 0,4 ponto em outubro, diz FGV
Impactos

Confiança dos empresários cai 0,4 ponto em outubro, diz FGV

De acordo com o Índice de Confiança Empresarial, o recuo pode ser entendido como um movimento de acomodação após uma sequência de altas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 16:44

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:44

Economia, crise e desenvolvimento
Segundo o índice,  essa foi a primeira queda depois de cinco altas consecutivas. Crédito: Freepik
O Índice de Confiança Empresarial (ICE), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) teve queda de 0,4 ponto na passagem de setembro para outubro deste ano. Essa foi a primeira queda depois de cinco altas consecutivas.
Com o resultado, a confiança dos empresários brasileiros chegou a 97,1 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. A queda foi puxada pelo Índice de Expectativas, que mede a confiança no futuro e que recuou 3,1 pontos, chegando a 97,9 pontos.
Já o Índice de Situação Atual Empresarial, que mede a percepção dos empresários sobre o presente, subiu 3,6 pontos, em sua sexta alta consecutiva chegando a 96,6 pontos.
O recuo discreto da confiança empresarial pode ser entendido como um movimento de acomodação após uma sequência de altas que levaram o índice ao nível do período anterior à chegada da pandemia da covid-19 no país, disse o pesquisador da FGV Aloisio Campelo Jr.
O ICE consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens Empresariais produzidas pela FGV: indústria, serviços, comércio e construção.
Entre os setores, apresentaram altas a indústria (4,5 pontos) e a construção (3,7 pontos). Por outro lado, tiveram queda as confianças dos empresários de serviços (-0,4 ponto) e do comércio (-3,8 pontos).

Veja Também

Balança comercial tem superávit de US$ 5,473 bilhões em outubro

Banco Central sinaliza elevar juros mesmo com teto de gastos mantido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados