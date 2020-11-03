Balança comercial tem superávit de US$ 5,473 bilhões em outubro

As exportações superaram as importações em US$ 5,473 bilhões, o maior resultado para o mês desde 2018. Crédito: Pixabay

Com a queda contínua nas importações devido à pandemia da covid-19, a balança comercial brasileira registrou mais um superávit em outubro. As exportações superaram as importações em US$ 5,473 bilhões, o maior resultado para o mês desde 2018.

No ano até outubro, o superávit já soma US$ 47,662 bilhões, ante US$ 38,524 bilhões no mesmo período de 2019.

No começo do mês passado, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia atualizou a projeção para o saldo comercial positivo deste ano para US$ 55 bilhões.

O dado de outubro ficou dentro do intervalo das projeções de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam saldo positivo de US$ 2,80 bilhões a US$ 6,60 bilhões. O desempenho, porém, ficou abaixo da mediana que indicava superávit de US$ 6,061 bilhões no mês passado.

Em outubro de 2019, o saldo positivo da balança havia ficado em US$ 2,549 bilhões

O superávit em outubro de 2020 foi causado pela estabilidade das exportações, enquanto as importações voltaram a registrar forte queda na média diária em comparação a outubro de 2019. Em valores absolutos, as exportações somaram US$ 17,855 bilhões em outubro, enquanto as importações ficaram em US$ 12,383 bilhões.

A média diária das importações caiu 20,0% em relação a outubro do ano passado, com tombo de 44,6% na indústria extrativa e queda de 19,5% na indústria de transformação. A média diária de importações da agropecuária cresceu 3,0%, sempre na comparação com outubro de 2019.

Já no caso das exportações, houve ligeiro crescimento de 0,3%, puxada pela indústria extrativa, que teve alta de 7,2%, enquanto as vendas da indústria de transformação aumentaram 4,7%. Por outro lado, a agropecuária teve um recuo de 20,6% na média diária.