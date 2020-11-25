AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Investimento estrangeiro no Brasil piora e despenca 14% em outubro
Crise econômica

Investimento estrangeiro no Brasil piora e despenca 14% em outubro

A pandemia do novo coronavírus prejudicou esse tipo de investimento, feito por empresas que estabelecem um relacionamento de médio e longo prazo com o país

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 13:01
Arrecadação com impostos está em queda em virtude da pandemia do coronavírus
Desde o início da crise, o nível dos investimentos diretos têm expressiva queda Crédito: Jcomp/Freepik
Os investimentos diretos no Brasil somaram US$ 1,8 bilhão em outubro, volume 14% menor ao registrado em setembro, quando foram aportados no país US$ 2 bilhões. Os dados foram divulgados pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira (25).
A pandemia do novo coronavírus prejudicou esse tipo de investimento, feito por empresas que estabelecem um relacionamento de médio e longo prazo com o país.
Desde o início da crise, o nível dos investimentos diretos têm expressiva queda. Após leve recuperação entre maio e julho, o nível voltou a cair e em agosto registrou o menor valor desde a chegada do vírus ao país, com US$ 1,5 bilhão.
Na comparação com outubro de 2019, quando o país registrou US$ 8,2 bilhões, a queda foi de 78%. Já nos últimos 12 meses, os investimentos foram de US$ 43,5 bilhões, o equivalente a 2,94% do Produto Interno Bruto (PIB).

Veja Também

Governo atualiza decreto sobre liquidação de estatais federais

Com baixo fluxo de comércio exterior, as contas externas brasileiras fecharam outubro com resultado positivo em US$ 1,5 bilhão, puxado pela balança comercial, que registrou superavit (mais exportações que importações) de US$ 4,8 bilhões.
A balança comercial tradicionalmente apresenta superavit em momentos de baixa atividade econômica, já que o país importa mais nas épocas de expansão.
Na prática, todo o nível de comércio exterior diminuiu com a crise. Tanto as exportações quanto as importações caíram, mas a redução no fluxo de entrada de produtos estrangeiros no país foi mais acentuada.
As exportações foram de US$ 18 bilhões em outubro, recuo de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as importações diminuíram 26,3%, para US$ 13,1 bilhões.

Veja Também

Alimentos voltam a pressionar inflação

Governo intensifica negociações para pôr de pé programa social

Sócios dissolvem consórcio que gere o DPVAT e valor do seguro pode zerar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ES Gás assumiu a concessão da distribuição de gás natural canalizado no dia 1º de agosto
Mais uma mudança na diretoria da ES Gás
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/07/2026
Imagem de destaque
“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, desabafa Meneguelli

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados