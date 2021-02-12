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Previdência

INSS vai fechar agências durante o carnaval; atendimento volta quarta

O atendimento pelo telefone 135, pelo aplicativo ou site do Meu INSS será mantido no período
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 fev 2021 às 14:18

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 14:18

INSS - Previdência Social
Agência do INSS em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país terão ponto facultativo nesta segunda (15) e terça-feira (16). Na quarta (17), as unidades iniciarão o expediente às 14h. O atendimento pelo telefone 135 será mantido no período de carnaval em seu horário normal: das 7h às 22h.
Os segurados também podem utilizar a qualquer momento o aplicativo ou o site do Meu INSS, plataforma disponível pela internet que permite o acesso a serviços oferecidos pelo órgão.
Devido à pandemia do novo coronavírus, o INSS destina preferencialmente o atendimento nas suas agências a serviços agendados e que não podem ser realizados a distância, como perícias médicas e sociais para a concessão de benefícios por incapacidade e assistenciais.

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Pela internet ou por telefone, o cidadão pode realizar pedidos de benefícios, agendamento de perícia médica, obter o histórico de contribuições previdenciárias e extratos de pagamentos, por exemplo.
São mais de 90 serviços disponíveis. Entre os mais procurados estão os de consulta a extratos de pagamento, de empréstimos e de contribuições.

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