INSS vai fechar agências durante o carnaval; atendimento volta quarta

Agência do INSS em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país terão ponto facultativo nesta segunda (15) e terça-feira (16). Na quarta (17), as unidades iniciarão o expediente às 14h. O atendimento pelo telefone 135 será mantido no período de carnaval em seu horário normal: das 7h às 22h.

Os segurados também podem utilizar a qualquer momento o aplicativo ou o site do Meu INSS, plataforma disponível pela internet que permite o acesso a serviços oferecidos pelo órgão.

Devido à pandemia do novo coronavírus , o INSS destina preferencialmente o atendimento nas suas agências a serviços agendados e que não podem ser realizados a distância, como perícias médicas e sociais para a concessão de benefícios por incapacidade e assistenciais.

Pela internet ou por telefone, o cidadão pode realizar pedidos de benefícios, agendamento de perícia médica, obter o histórico de contribuições previdenciárias e extratos de pagamentos, por exemplo.