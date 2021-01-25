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Benefícios

INSS começa a pagar aposentadorias com reajuste de 2021

As aposentadorias e pensões podem ter descontos do Imposto de Renda e caem na conta entre esta segunda-feira (25) e o dia 5 de fevereiro.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jan 2021 às 18:21

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:21

Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria, em Vitória
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
As aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começaram a ser pagas nesta segunda-feira (25) já com os valores reajustados. O calendário segue até 5 de fevereiro.
A correção, que começa a incidir na competência janeiro, foi calculada com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), cujo acumulado nos 12 meses de 2020 foi de 5,45%.
Esse reajuste, no entanto, não será aplicado a todos os beneficiários. Quem começou a receber os pagamentos a partir de fevereiro do ano passado terá a correção proporcional à inflação acumulada do mês de início do benefício até dezembro.
Para quem se aposentou em fevereiro, por exemplo, a correção é de 5,25%. Quem passou a ser beneficiário em dezembro terá 1,46%.
Os beneficiários devem considerar que os valores reajustados também sofrerão descontos do IR (Imposto de Renda).

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