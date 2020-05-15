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Garantia de benefícios

INSS autoriza acerto de vínculos e pode facilitar aposentadorias

A correção de vínculos é um procedimento importante para garantir a concessão de benefícios, como a aposentadoria, para pessoas cujo tempo de contribuição à Previdência registrado no Cnis é insuficiente para a requisição do direito.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 19:21

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 19:21

Agência do INSS: pessoas na fila para conhecer seus direitos previdenciários
Agência do INSS: pessoas na fila para conhecer seus direitos previdenciários Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) publicou nesta sexta-feira (15) no "Diário Oficial da União" uma portaria que inclui a atualização de vínculos trabalhistas e remunerações como um dos serviços que pode ser solicitado pelo telefone 135.
A correção de vínculos é um procedimento importante para garantir a concessão de benefícios, como a aposentadoria, para pessoas cujo tempo de contribuição à Previdência registrado no Cnis (Cadastro Nacional de Informações Sociais) é insuficiente para a requisição do direito.
O período de contribuição também pode influenciar no cálculo do benefício, permitindo, em muitos casos, que o segurado com mais recolhimentos previdenciários receba um benefício maior.
Apesar de ser um direito legal, a correção de vínculos no Cnis vinha enfrentando obstáculos impostos pelo próprio INSS, que adotou nos últimos anos normas internas que só permitiam o acerto no momento da requisição de um benefício.

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Em nota, o INSS reforçou à reportagem que a portaria publicada nesta sexta autoriza a solicitação da correção de vínculos pelo 135.
A correção do cadastro, após a solicitação por telefone, ainda dependerá do envio de documentos pela internet, por meio do aplicativo Meu INSS ou do site meu.inss.gov.br, explicou o instituto.
O INSS ainda negou que a alteração no sistema de acerto de vínculos tenha relação com a dificuldade da Dataprev (empresa de tecnologia da Previdência) em processar pedidos do auxílio emergencial que, eventualmente, poderiam ser barrados por inconsistências cadastrais.
Na terça-feira (12), o IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário), entidade que reúne advogados previdenciaristas, enviou um ofício ao presidente do INSS, Leonardo Rolim, solicitando a inclusão do acerto de vínculos no Meu INSS.

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A presidente do IBDP, Adriane Bramante, argumenta que, além das vantagens para a concessão de benefícios previdenciários, o serviço facilitaria a liberação do auxílio emergencial para trabalhadores que perderam a renda devido à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.
"O acerto de vínculo vai facilitar a vida do contribuinte do INSS que precisa do auxílio emergencial, pois ele poderá fazer a correção sem precisar solicitar uma aposentadoria [ou outro benefício do INSS como recurso para conseguir a correção do Cnis]", afirma Bramante.
Sobre a correção de vínculos de trabalho no Cnis, o INSS deu a seguinte resposta:

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"Não houve mudança em relação ao que já é normatizado sobre acerto de vínculos. Eventualmente, acertos poderão ser solicitados no 135 do INSS para posterior envio de documentação pelo Meu INSS,conforme a própria portaria diz", diz o INSS.
Problemas relacionados ao auxílio emergencial, segundo o INSS, devem ser resolvidos com a Caixa Econômica Federal, pelo telefone 111.

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