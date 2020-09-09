Inflação anual ao consumidor na China fica em 2,4% em agosto; previsão 2,5%

Os preços de alimentos tiveram aumento de 11,2% em agosto ante igual mês de 2019, enquanto os de itens não alimentícios avançaram 0,1% no período.

Já o índice de preços ao produtor (PPI) da China sofreu recuo de 2% em agosto ante agosto de 2019, depois de cair 2,4% no confronto anual de julho. Neste caso, a previsão para o último mês era de recuo de 2,0%.