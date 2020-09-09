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Índice de preços

Inflação anual ao consumidor na China fica em 2,4% em agosto; previsão 2,5%

Os preços de alimentos tiveram aumento de 11,2% em agosto ante igual mês de 2019, enquanto os de itens não alimentícios avançaram 0,1% no período

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 10:52
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Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam o acréscimo de 2,5% Crédito: Pixabay
A inflação ao consumidor da China aumentou em agosto. Dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) mostram que o índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) chinês subiu 2,4% na comparação anual de agosto, após avançar 2,7% em julho. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam o acréscimo de 2,5%.
Os preços de alimentos tiveram aumento de 11,2% em agosto ante igual mês de 2019, enquanto os de itens não alimentícios avançaram 0,1% no período.
Já o índice de preços ao produtor (PPI) da China sofreu recuo de 2% em agosto ante agosto de 2019, depois de cair 2,4% no confronto anual de julho. Neste caso, a previsão para o último mês era de recuo de 2,0%.
Em relação a julho, o CPI chinês subiu 0,4% em agosto e o PPI subiu 0,3%.

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