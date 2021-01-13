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Safra agrícola

IBGE: safra de 2021 deve bater recorde e superar 260 milhões de toneladas

Em 2020, segundo o 12° levantamento do IBGE, a safra agrícola registrou 254,1 milhões de toneladas, conforme o recorde esperado

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 11:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 11:28
Safra
Se confirmada, será a maior safra da série histórica do IBGE Crédito: Arquivo/Agência Brasil
A safra agrícola de 2021 deverá registrar o terceiro recorde anual consecutivo, totalizando 260,5 milhões de toneladas, uma alta de 2,5% em relação ao resultado de 2020. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de dezembro, divulgado nesta quarta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Se confirmada, será a maior safra da série histórica do IBGE.
Em 2020, segundo o 12º levantamento do IBGE, a safra agrícola registrou 254,1 milhões de toneladas, conforme o recorde esperado, com alta de 0,8% em relação à previsão feita em novembro.
A soja continua em alta, sendo que as estimativas iniciais (129,7 milhões de toneladas) indicam um aumento de produção de 6,8% (mais 8,2 milhões de toneladas) em relação ao que foi colhido em 2020 e de 1,5% em relação ao segundo prognóstico (divulgado em dezembro).
Já para o milho é esperado um declínio de 1,5% (menos 1,5 milhão de toneladas) em relação a 2020, embora tenha havido um aumento de 1,6% frente à estimativa anterior.
"Em função dos preços mais compensadores da soja, em relação ao milho, os produtores são estimulados a ampliar suas áreas de cultivo da oleaginosa, que em 2021 deve representar mais de 57% da área total utilizada para o plantio de grãos do país", avaliou me nota o analista de Agropecuária do IBGE, Carlos Barradas.

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