IPCA de dezembro é o maior desde fevereiro de 2003

Juntamente com a primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), os resultados do IPCA, conforme o economista, devem reforçar a necessidade de aumento dos juros antes do imaginado. "Dão o tom que o BCB Banco Central do Brasil deve iniciar a alta da Selic em breve - acreditamos entre o primeiro e o segundo trimestre - e taxa deve fechar o ano em pelo menos 4%", estima.

Além de ter a maior variação mensal desde fevereiro de 2003, o IPCA de dezembro anota o maior índice para o mês desde 2002 (2,10%). Em novembro, a taxa fora de 0,89%. Assim, o índice fechou 2020 em 4,52%, acima do centro da meta de 4,0%. Também é a maior taxa desde 2016 (6,29%). Os números superaram as estimativas mais elevadas na pesquisa do Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Já a primeira prévia do IGP-M de janeiro atingiu 1,89%, após 1,28% em igual leitura de dezembro, conforme a Fundação Getulio Vargas (FGV).