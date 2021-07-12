Hyundai: fábrica do HB20 adia retorno de pessoal e segue completamente parada

A Hyundai informa que segue monitorando a situação e, se necessário, voltará a ajustar a sua programação às condições de fornecimento de peças.

A Hyundai adiou para 26 de julho o retorno, que estava previsto para esta segunda-feira (12), da produção dos turnos da tarde e da noite na fábrica de Piracicaba, no interior de São Paulo. Com a decisão, a unidade segue completamente parada, já que o pessoal do primeiro turno, suspenso desde a segunda-feira da semana passada, só volta na quinta-feira (15).