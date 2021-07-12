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Escassez global

Hyundai: fábrica do HB20 adia retorno de pessoal e segue completamente parada

O motivo é a falta de componentes eletrônicos, dada a escassez global de chips que paralisa montadoras no Brasil e no exterior. A Hyundai informa que segue monitorando a situação

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 15:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jul 2021 às 15:12
HB20 2022 chega às lojas com novidades nos itens de segurança.
A Hyundai informa que segue monitorando a situação e, se necessário, voltará a ajustar a sua programação às condições de fornecimento de peças. Crédito: Hyundai/Divulgação
A Hyundai adiou para 26 de julho o retorno, que estava previsto para esta segunda-feira (12), da produção dos turnos da tarde e da noite na fábrica de Piracicaba, no interior de São Paulo. Com a decisão, a unidade segue completamente parada, já que o pessoal do primeiro turno, suspenso desde a segunda-feira da semana passada, só volta na quinta-feira (15).
O terceiro turno da fábrica de Piracicaba, onde são montados os modelos HB20 e Creta, parou há mais de um mês, no dia 31 de maio, enquanto o expediente da tarde (segundo turno) teve a produção interrompida há três semanas.
O motivo é a falta de componentes eletrônicos, dada a escassez global de chips que paralisa montadoras no Brasil e no exterior. A Hyundai informa que segue monitorando a situação e, se necessário, voltará a ajustar a sua programação às condições de fornecimento de peças.

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