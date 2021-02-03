Conheça o Ulsan Hyundai, campeão da Champions da Ásia e possível adversário do Palmeiras no Mundial

Crédito: Júnior Negrão era o grande líder do elenco, mas não participa do Mundial de Clubes (Reprodução: Twitter AFC

O Ulsan Hyundai é um dos possíveis adversários do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa. No entanto, para chegar até a fase de semifinais e enfrentar os brasileiros, a equipe coreana precisará passar pelo Tigres, do México, em sua segunda participação no torneio. O duelo acontece nesta quinta-feira, às 11h (horário de Brasília).Trajetória

O clube é uma das principais forças do futebol da Coreia do Sul, está constantemente disputando títulos nacionais e tem como principal algoz o Jeonbuk Motors. Nesta temporada atípica por conta da pandemia da Covid-19, o time de Myung-bo Hong conquistou o título da Champions League da Ásia de forma invicta, derrotando o Beijing FC, de Renato Augusto, nas quartas de final e o Vissel Kobe, de Iniesta, nas semifinais.

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Apesar de chegar com a pompa de campeão asiático, o Ulsan Hyundai não faz uma partida desde o dia 19 de dezembro quando encarou o Persepolis e conquistou o título mais importante do continente. Nesse período, o clube também não renovou contrato de Júnior Negrão, principal jogador do elenco e artilheiro da K-League com 26 gols marcados na última temporada. Dessa forma, dúvidas sobre o desempenho da equipe pairam no ar na véspera do duelo decisivo.

2012

O Ulsan participou pela primeira vez do Mundial de Clubes em 2012, ano em que o Corinthians conquistou o troféu contra o Chelsea. Na ocasião, a equipe enfrentou o Monterrey, também do México, e foi derrotado por 3 a 1. Na disputa pelo 5º lugar contra o Sanfrecce Hiroshima, nova derrota, mas por 3 a 2. Portanto, o time coreano nunca conseguiu vencer uma partida na competição.

Até pelo retrospecto, pela qualidade do Tigres, adversário da vez e a ausência de Júnior Negrão, as principais casas de apostas colocam os campeões da CONCACAF como os grandes favoritos para o duelo. No entanto, o futebol da Coreia do Sul vem crescendo, se desenvolvendo e o Ulsan Hyundai busca fazer história.

Altos e baixos