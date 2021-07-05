Hyundai suspende completamente a produção no interior de SP nesta semana

As linhas da Hyundai em Piracicaba, onde são montados os .odelos HB20 e Creta, foram afetadas pela indisponibilidade de componentes, Crédito: Hyundai/Divulgação

A Hyundai está paralisando por completo a produção da fábrica de Piracicaba, no interior de São Paulo, nesta semana em razão da falta de componentes eletrônicos.

Nesta segunda (05), o turno da manhã, o único que seguia ativo, foi suspenso. O retorno está previsto para a quinta-feira da semana que vem, 15 de julho. Como o segundo e o terceiro turno só voltam a funcionar na próxima segunda-feira (12 de julho), a fábrica ficará parada até domingo (11).

Assim como outras montadoras no Brasil e no exterior, as linhas da Hyundai em Piracicaba, onde são montados os modelos HB20 e Creta, foram afetadas pela indisponibilidade de componentes eletrônicos no mercado, dada a crise global no abastecimento de semicondutores. O terceiro turno da montadora está parado desde 31 de maio, enquanto o expediente da tarde (segundo turno) parou há duas semanas.