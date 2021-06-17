Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: veja as vencedoras no segmento "concessionária de automóveis"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:31

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:31

Consumidores indicaram as concessionárias mais lembradas no Recall de Marcas 2021
Consumidores indicaram as concessionárias mais lembradas no Recall de Marcas 2021 Crédito: Estandarte/ Freepik
Ter um carro, para muitas pessoas, é sinal de liberdade. Para que a realização deste sonho não se torne uma grande dor de cabeça, porém, é fundamental escolher uma concessionária de referência para comprar seu veículo. Além de um bom produto, o atendimento é imprescindível para fidelizar o cliente
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

1º lugar - Chevrolet

A Fiat Automóveis está instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), o sétimo maior fabricante mundial de automóveis. A FCA é líder em vendas no mercado de automóveis e veículos comerciais leves no Brasil.
A empresa alemã é uma das maiores produtoras de automóveis. Ao todo, são quatro fábricas, um centro de peças e escritórios regionais em todo o país com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas.
As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet. É uma das marcas mais vendidas no Brasil.

Veja Também

Recall de Marcas 2021: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

automoveis veículos Recall de Marcas Recall de Marcas 2021 Recall 2021
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados