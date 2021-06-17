Recall de Marcas 2021: veja as vencedoras no segmento "concessionária de automóveis"

1º lugar - Chevrolet

A Fiat Automóveis está instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), o sétimo maior fabricante mundial de automóveis. A FCA é líder em vendas no mercado de automóveis e veículos comerciais leves no Brasil.

A empresa alemã é uma das maiores produtoras de automóveis. Ao todo, são quatro fábricas, um centro de peças e escritórios regionais em todo o país com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas.