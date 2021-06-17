Recall de Marcas 2021: veja as vencedoras no segmento "concessionária de automóveis"

Ter um carro, para muitas pessoas, é sinal de liberdade. Para que a realização deste sonho não se torne uma grande dor de cabeça, porém, é fundamental escolher uma concessionária de referência para comprar seu veículo. Além de um bom produto, o atendimento é imprescindível para fidelizar o cliente
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:
1º lugar - Chevrolet
A Fiat Automóveis está instalada em Betim, em Minas Gerais, desde 1976. A fábrica tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), o sétimo maior fabricante mundial de automóveis. A FCA é líder em vendas no mercado de automóveis e veículos comerciais leves no Brasil.
A empresa alemã é uma das maiores produtoras de automóveis. Ao todo, são quatro fábricas, um centro de peças e escritórios regionais em todo o país com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas.
As concessionárias da Chevrolet estão presentes em todo o Estado. A Chevrolet é uma fabricante de veículos motorizados norte-americana, fundada em 1911 pelo suíço Louis-Joseph Chevrolet. É uma das marcas mais vendidas no Brasil.