Herdeira da L'Oréal é a primeira mulher a acumular mais de R$ 485 bi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A herdeira da L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, é a mulher mais rica do mundo com uma fortuna avaliada em aproximadamente R$ 485 bilhões.
A executiva francesa, de 70 anos, ocupa a 12ª posição de pessoas mais ricas deste ano. Ela atingiu a marca ontem, segundo o ranking de bilionários da Bloomberg.
Ela é a mulher que lidera a lista e a primeira a acumular mais de R$ 485 bilhões. O primeiro do ranking dos 500 mais ricos é o bilionário Elon Musk.
As ações da empresa bateram recorde ontem após o anúncio. A L'Oréal fechou o dia com a cotação em R$ 2419,92 na bolsa de valores de Paris.
Quem é Françoise Bettencourt Meyers?
Françoise é neta do fundador da L'Oréal. A L'Oréal é a maior fabricante mundial de cosméticos e dona das marcas Lancôme e Garnier.
Françoise e sua família possuem 34,7% do capital social da L'Oreal. A família detém a maior parte das ações da empresa, de acordo com seu relatório financeiro anual de 2022.
Ela é vice-presidente do conselho da fabricante. Além disso, preside a empresa de participações de sua família Téthys desde 2012 e é também presidente da fundação filantrópica Bettencourt-Schueller.
A empresária herdou a participação e o título de mulher mais rica do mundo de sua mãe, Liliane Bettencourt, falecida em 2017. No mês passado, a Netflix lançou o documentário "L'Affaire Bettencourt", que retrata alguns dos escândalos familiares.