Herdeira da L'Oréal é a primeira mulher a acumular mais de R$ 485 bi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A herdeira da L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, é a mulher mais rica do mundo com uma fortuna avaliada em aproximadamente R$ 485 bilhões.

A executiva francesa, de 70 anos, ocupa a 12ª posição de pessoas mais ricas deste ano. Ela atingiu a marca ontem, segundo o ranking de bilionários da Bloomberg.

Françoise é neta do fundador da L'Oréal, maior fabricante mundial de cosméticos Crédito: Reprodução

Ela é a mulher que lidera a lista e a primeira a acumular mais de R$ 485 bilhões. O primeiro do ranking dos 500 mais ricos é o bilionário Elon Musk

As ações da empresa bateram recorde ontem após o anúncio. A L'Oréal fechou o dia com a cotação em R$ 2419,92 na bolsa de valores de Paris.

Quem é Françoise Bettencourt Meyers?

Françoise é neta do fundador da L'Oréal. A L'Oréal é a maior fabricante mundial de cosméticos e dona das marcas Lancôme e Garnier.

Françoise e sua família possuem 34,7% do capital social da L'Oreal. A família detém a maior parte das ações da empresa, de acordo com seu relatório financeiro anual de 2022.

Ela é vice-presidente do conselho da fabricante. Além disso, preside a empresa de participações de sua família Téthys desde 2012 e é também presidente da fundação filantrópica Bettencourt-Schueller.