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Herdeira da L'Oréal é a primeira mulher a acumular mais de R$ 485 bi

Françoise Bettencourt Meyers,  de 70 anos, ocupa atualmente a 12ª posição do ranking de bilionários da Bloomberg, que tem somente homens até o 11° lugar; Elon Musk lidera lista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 dez 2023 às 13:10

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 13:10

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A herdeira da L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, é a mulher mais rica do mundo com uma fortuna avaliada em aproximadamente R$ 485 bilhões.
A executiva francesa, de 70 anos, ocupa a 12ª posição de pessoas mais ricas deste ano. Ela atingiu a marca ontem, segundo o ranking de bilionários da Bloomberg.
Françoise é neta do fundador da L'Oréal, maior fabricante mundial de cosméticos Crédito: Reprodução
Ela é a mulher que lidera a lista e a primeira a acumular mais de R$ 485 bilhões. O primeiro do ranking dos 500 mais ricos é o bilionário Elon Musk.
As ações da empresa bateram recorde ontem após o anúncio. A L'Oréal fechou o dia com a cotação em R$ 2419,92 na bolsa de valores de Paris.

Quem é Françoise Bettencourt Meyers?

Françoise é neta do fundador da L'Oréal. A L'Oréal é a maior fabricante mundial de cosméticos e dona das marcas Lancôme e Garnier.
Françoise e sua família possuem 34,7% do capital social da L'Oreal. A família detém a maior parte das ações da empresa, de acordo com seu relatório financeiro anual de 2022.
Ela é vice-presidente do conselho da fabricante. Além disso, preside a empresa de participações de sua família Téthys desde 2012 e é também presidente da fundação filantrópica Bettencourt-Schueller.
A empresária herdou a participação e o título de mulher mais rica do mundo de sua mãe, Liliane Bettencourt, falecida em 2017. No mês passado, a Netflix lançou o documentário "L'Affaire Bettencourt", que retrata alguns dos escândalos familiares.

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