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Surpresa positiva

Haddad afirma que reforma tributária é 'guarda-chuva do que vai acontecer de bom'

Ministro da Fazenda afirma que mudanças vão ajustar parafusos da máquina e beneficiar os setores econômicos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jul 2024 às 18:44

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 18:44

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 16, estar "positivamente surpreso" em como o governo tem conseguido sensibilizar o Congresso a votar pautas de interesse da indústria brasileira, citando, entre os projetos, a aprovação da primeira parte da regulamentação da reforma tributária.
"Não posso deixar de registrar esse apreço, nós aprovamos a regulamentação da reforma tributária na Câmara e temos todas as indicações de que o Senado vai seguir esse caminho", disse em reunião para anúncios referentes ao setor da indústria de alimentos.
Haddad também classificou a reforma tributária como um "grande guarda-chuva" do que vai acontecer "de bom daqui para frente" no País. "O que tem sido feito no Ministério do Desenvolvimento (Mdic), de ajustar parafusos da máquina, tanto no que diz respeito a depreciação acelerada, ou proteção da indústria brasileira, do dumping, da competição desleal, isso tem dado alento para aquele que vai investir no Brasil saber que tem um governo protegendo os interesses do produtor brasileiro, que é quem gera riqueza e emprego", afirmou.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Fernando Haddad, ministro da Fazenda Crédito: Diogo Zacarias

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