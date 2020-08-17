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Governo Federal

Gustavo Montezano, presidente do BNDES, testa positivo para Covid-19

O banco informou que estado de saúde do executivo é bom e ele seguirá exercendo suas atividades, em regime de home office
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 15:45

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:45

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, durante anúncio do resultado do Banco relativo ao ano de 2019
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Mais um integrante do governo federal foi diagnosticado com covid-19, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano.
O banco de fomento anunciou o diagnóstico em comunicado divulgado nesta segunda-feira (17). Montezano está em bom estado de saúde, em isolamento social, e seguirá trabalhando em home office, segundo o comunicado. Na última sexta-feira (14), o executivo não participou da apresentação dos resultados financeiros do segundo trimestre do banco de fomento, embora sua participação estivesse anunciada.
Conforme o comunicado, Montezano "testou positivo para o novo coronavírus (COVID-19), em exame tipo PCR realizado na semana passada". "Desde o início dos sintomas, todas as medidas de isolamento social foram espontaneamente adotadas por ele. O estado de saúde de Montezano é bom e ele seguirá exercendo suas atividades, em regime de home office", diz o comunicado.

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