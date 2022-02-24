Guerra na Ucrânia: Bolsa brasileira cai, dólar e petróleo sobem

SÃO PAULO - A guerra contra a Ucrânia , declarada na madrugada desta quinta-feira (24), tem causado efeitos colaterais fortíssimos nos mercados de commodities e de capitais.

Bolsas da Ásia e de países do Pacífico fecharam em queda após a notícia da invasão. No Brasil, o Ibovespa, índice da B3 , Bolsa de São Paulo, iniciou o pregão com queda aproximada de 2%. O dólar, que vinha numa trajetória de desvalorização diante do real, começou o dia operando em alta de quase 2%.

No mercado internacional, os preços do petróleo dispararam após a invasão que ocorre por terra, ar e mar, o maior ataque de um Estado contra outro na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). O brent subiu acima de US$ 105 o barril pela primeira vez desde 2014. O conflito também derrubou as bolsas da Ásia e do Pacífico.

Os Estados Unidos e a Europa prometeram sanções mais duras à Rússia em resposta.

"Se as sanções afetarem transações de pagamento, os bancos russos e possivelmente também o seguro que cobre as entregas russas de petróleo e gás, interrupções no fornecimento não podem ser descartadas", disse Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.

Uma enorme tela de TV transmite as notícias das tropas russas que lançaram seu ataque à Ucrânia, em uma rua do centro de Hong Kong Crédito: VICENTE YU/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O petróleo brent subia US$ 8,24 dólares, ou 8,5%, para 105,08 dólares o barril às 7h45 (horário de Brasília). O petróleo bruto dos EUA (WTI) saltava 7,78 dólares, ou 8,5%, para 99,88 dólares.

O Brent e o WTI atingiram seu nível mais alto desde agosto e julho de 2014, respectivamente.

"A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo e o segundo maior exportador de petróleo. Devido aos baixos estoques e à diminuição da capacidade ociosa, o mercado de petróleo não pode arcar com grandes interrupções no fornecimento", disse o analista do UBS Giovanni Staunovo.

"As preocupações com a oferta também podem estimular a atividade de estocagem de petróleo, o que sustenta os preços."

A Rússia também é o maior fornecedor de gás natural para a Europa, fornecendo cerca de 35% de sua oferta.

As Bolsas de Valores da Ásia e da região do Pacífico despencaram nesta quinta-feira (24). O Hang Sang Index, índice da Bolsa de Valores de Hong Kong, registrou forte queda de 3,21% na sessão. Já o Nikkei 225, de Tóquio (Japão), e o SSE Composite Index, de Xangai (China), caíram 1,81% e 1,7%, respectivamente.

Na Austrália, as perdas do ASX All Ordinaries Index chegaram a 2,95%.