Ataque da Rússia à Ucrânia é premeditado e Putin será responsável por mortes, diz Biden

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou o ataque Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO

"A Rússia sozinha será a responsável por perdas catastróficas de vidas perdidas e sofrimento humano", afirmou Biden.

O presidente americano também disse que irá coordenar com aliados da Otan (aliança militar ocidental) para garantir uma resposta "unida e forte" às ações russas. Biden pretende fazer pronunciamento no início da tarde desta quinta.

O anúncio da operação militar de tropas russas na Ucrânia, foi feito ao mesmo tempo em que o Conselho de Segurança da ONU, do qual a Rússia faz parte, reunia-se para discutir a crise.

A embaixadora britânica na Ucrânia também chamou a ação russa de "ataque não provocado". "Não é porque você se preparou e pensou sobre essa possibilidade por meses que isso não é chocante quando realmente acontece", escreveu Melinda Simmons no Twitter. "Um ataque totalmente não provocado a um país pacífico, a Ucrânia, está se desenrolando. Estou horrorizada."

Jens Stoltenberg, diretor-geral da Otan, condenou a operação e disse que o "ataque imprudente coloca em risco inúmeras vidas de civis". Segundo ele, a aliança militar ocidental fará o que puder para proteger e defender seus aliados.

Pelo Twitter, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleb, disse que Putin "iniciou uma guerra de larga escala contra a Ucrânia", e que locais com civis começaram a ser bombardeados. "Essa é uma guerra de agressão. A Ucrânia vai se defender e vencer. O mundo precisa agir e parar Putin, é hora de agir, imediatamente", escreveu.

No Congresso americano, parlamentares democratas pedem que Biden imponha novas e agressivas sanções contra a Rússia. "Se Putin não pagar um preço devastador por essa agressão, então nossa própria segurança está em breve em risco", disse o senador Chris Murphy, do estado de Connecticut.