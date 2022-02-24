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Tensão

Ataque da Rússia à Ucrânia é premeditado e Putin será responsável por mortes, diz Biden

Presidente americano critica ação militar da Rússia; veja repercussão

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 06:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 fev 2022 às 06:35
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou o ataque Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente americano Joe Biden condenou a invasão anunciada e colocada em marcha por Vladimir Putin nas primeiras horas desta quinta-feira (24) da Ucrânia. Ele afirmou que o ataque é "premeditado e injustificado".
"A Rússia sozinha será a responsável por perdas catastróficas de vidas perdidas e sofrimento humano", afirmou Biden.
O presidente americano também disse que irá coordenar com aliados da Otan (aliança militar ocidental) para garantir uma resposta "unida e forte" às ações russas. Biden pretende fazer pronunciamento no início da tarde desta quinta.
O anúncio da operação militar de tropas russas na Ucrânia, foi feito ao mesmo tempo em que o Conselho de Segurança da ONU, do qual a Rússia faz parte, reunia-se para discutir a crise.
A embaixadora britânica na Ucrânia também chamou a ação russa de "ataque não provocado". "Não é porque você se preparou e pensou sobre essa possibilidade por meses que isso não é chocante quando realmente acontece", escreveu Melinda Simmons no Twitter. "Um ataque totalmente não provocado a um país pacífico, a Ucrânia, está se desenrolando. Estou horrorizada."
Jens Stoltenberg, diretor-geral da Otan, condenou a operação e disse que o "ataque imprudente coloca em risco inúmeras vidas de civis". Segundo ele, a aliança militar ocidental fará o que puder para proteger e defender seus aliados.
Pelo Twitter, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleb, disse que Putin "iniciou uma guerra de larga escala contra a Ucrânia", e que locais com civis começaram a ser bombardeados. "Essa é uma guerra de agressão. A Ucrânia vai se defender e vencer. O mundo precisa agir e parar Putin, é hora de agir, imediatamente", escreveu.
No Congresso americano, parlamentares democratas pedem que Biden imponha novas e agressivas sanções contra a Rússia. "Se Putin não pagar um preço devastador por essa agressão, então nossa própria segurança está em breve em risco", disse o senador Chris Murphy, do estado de Connecticut.
O premiê da Austrália, Scott Morrison, anunciou sanções à Rússia nas primeiras horas desta quinta. "Há um preço a ser pago por ataques, ameaças e intimidações não provocadas, injustificadas e ilegais impostas à Ucrânia pela Rússia", disse.

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