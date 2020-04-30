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Ministro da Economia

Guedes volta a negar que economia esteja passado por choque externo

Guedes previu que o Produto Interno Bruto brasileiro deve ter uma retração menor do que a prevista neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 12:34

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 12:34

Ministro da Economia Paulo Guedes
Ministro da Economia Paulo Guedes Crédito: Marcos Corrêa/PR
O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que a economia brasileira não tem passado por choque externo como era esperado pela equipe econômica. "As exportações para Estados Unidos e Argentina caíram mais de 30%, mas as vendas para a China subiram 25% ou 26%. Com isso, as exportações brasileiras estão inalteradas, subiram em agronegócio e caíram em manufaturados", afirmou, em audiência pública da Comissão Mista do Congresso que acompanha as medidas relacionadas ao novo coronavírus.
Por isso, Guedes previu que o Produto Interno Bruto brasileiro deve ter uma retração menor do que a prevista neste ano.
"Se o PIB ia cair 6% em 2020, com 2% de choque externo e 4% de choque interno, já não temos esse componente externo", completou o ministro.

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