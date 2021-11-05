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COP26

Guedes volta a falar em incentivos para Tesla, Amazon e Google na Amazônia

Segundo o ministro, há uma atividade industrial obsoleta na região, que produz cinturões de pobreza e deixa a população vulnerável, como foi visto em Manaus, durante a pandemia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 nov 2021 às 16:05

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 16:05

O ministro Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou do evento que faz parte da programação do Brasil na COP-26. Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu novamente que é preciso transformar a "vocação" da Amazônia para que a região se torne a "capital mundial da economia verde e digital". Ele voltou a falar em isenção de impostos a empresas de tecnologia, como Tesla, Google e Amazon, para que elas possam se instalar na Amazônia e desenvolver na região a "Selva do Silício", em referência ao Vale do Silício, nos Estados Unidos.
Hoje, segundo o ministro, há uma atividade industrial obsoleta na região, que produz cinturões de pobreza e deixa a população vulnerável, como foi visto em Manaus (AM), durante a pandemia de covid-19.
"A Amazônia deve ser capital mundial dos seminários executivos sobre economia verde. Há o Vale do Silício, vamos fazer a Selva do Silício", disse Guedes, em evento que faz parte da programação do Brasil na COP-26. "Temos que vocacionar a região para isso. Tem toda uma economia verde e de baixo carbono que pode se desenvolver na região", completou.

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