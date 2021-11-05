Guedes reconhece que Brasil precisa resolver problema do desmatamento ilegal

O ministro da Economia, Paulo Guedes. Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME

Segundo o ministro, considerando a população de 20 milhões de pessoas na floresta, é necessário criar 20 milhões de empregos em preservação.

Guedes ainda afirmou que a transição para a economia verde tem de ser gradual e é preciso até um pouco de complacência, porque será dolorosa para alguns setores tradicionais.

"O abandono de formas antigas de produção é doloroso para alguns setores. Vai haver sofrimento para quem explora mina de carvão e derruba madeira. Precisamos ter um olhar complacente um pouco para essa transição", disse ele, ao defender que a estratégia para a transição deve ser incentivar a preservação e não punir as ações de degradação ambiental.

Nesse sentido, Guedes defendeu a criação de um mercado de carbono. "Mercado de carbono dará estímulo necessário para preservação de nossas riquezas."