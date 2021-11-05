Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Guedes reconhece que Brasil precisa resolver problema do desmatamento ilegal
COP26

Guedes reconhece que Brasil precisa resolver problema do desmatamento ilegal

Segundo o ministro, em evento da COP26, considerando a população de 20 milhões de pessoas na floresta, é necessário criar 20 milhões de empregos em preservação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 nov 2021 às 14:44

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 14:44

O ministro Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes. Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME
O ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu que o Brasil precisa resolver o problema de desmatamento ilegal, mas argumentou que o governo dobrou os recursos para o combate desse crime. "Cá para nós, Brasil realmente precisa remover problema do desmatamento ilegal", disse Guedes, em evento que faz parte da programação do Brasil na COP26.
Segundo o ministro, considerando a população de 20 milhões de pessoas na floresta, é necessário criar 20 milhões de empregos em preservação.
Guedes ainda afirmou que a transição para a economia verde tem de ser gradual e é preciso até um pouco de complacência, porque será dolorosa para alguns setores tradicionais.
"O abandono de formas antigas de produção é doloroso para alguns setores. Vai haver sofrimento para quem explora mina de carvão e derruba madeira. Precisamos ter um olhar complacente um pouco para essa transição", disse ele, ao defender que a estratégia para a transição deve ser incentivar a preservação e não punir as ações de degradação ambiental.
Nesse sentido, Guedes defendeu a criação de um mercado de carbono. "Mercado de carbono dará estímulo necessário para preservação de nossas riquezas."
O ministro também mencionou que o futuro digital e verde vai trazer "mundos novos em grande velocidade". "Uma empresa de carro elétrico vale mais hoje que a soma das 10 maiores movidas a combustível fóssil."

Veja Também

COP26 é chance para ES alavancar meio ambiente e economia

Casagrande vai se reunir com príncipe Charles na COP26 para tratar do clima

Bolsonaro diz que liderança indígena foi à COP26 "atacar o Brasil"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Paulo Guedes Ministério da Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados