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Coronavírus

Guedes: 'Sem produção, povo terá dinheiro, mas prateleiras estarão vazias'

Bolsonaro é crítico ao isolamento como forma de contenção da pandemia do novo coronavírus. Para ele, os idosos e pessoas com doenças preexistentes devem ficar em casa, enquanto jovens e adultos seguem com vida normal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 15:35

Publicado em 27 de Março de 2020 às 15:35

Ministro da Economia, Paulo Guedes
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Marcos Correa/PR
Em pronunciamento divulgado nesta sexta-feira (27), o ministro da Economia, Paulo Guedes fez coro ao presidente Jair Bolsonaro ao afirmar que, sem produção econômica, a população terá recursos financeiros, mas as prateleiras dos mercados estarão vazias.
Bolsonaro é crítico ao isolamento como forma de contenção da pandemia do novo coronavírus. Para ele, os idosos e pessoas com doenças preexistentes devem ficar em casa, enquanto jovens e adultos seguem com vida normal.
"O alerta do presidente é sim, vamos cuidar da nossa saúde mas não podemos esquecer que ali à frente temos um desafio de continuar produzindo, alimentar nossos doentes, alimentar a população", afirmou Guedes em vídeo divulgado pelo Ministério da Economia.
"Se não lembrarmos que temos que continuar resistindo com a nossa produção econômica também, vamos ter um fenômeno onde todo mundo está com os recursos, mas as prateleiras estão vazias porque nós deixamos a organização da economia brasileira entrar em colapso", disse.

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