Guedes: 'Sem produção, povo terá dinheiro, mas prateleiras estarão vazias'

Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Marcos Correa/PR

Em pronunciamento divulgado nesta sexta-feira (27), o ministro da Economia, Paulo Guedes fez coro ao presidente Jair Bolsonaro ao afirmar que, sem produção econômica, a população terá recursos financeiros, mas as prateleiras dos mercados estarão vazias.

Bolsonaro é crítico ao isolamento como forma de contenção da pandemia do novo coronavírus. Para ele, os idosos e pessoas com doenças preexistentes devem ficar em casa, enquanto jovens e adultos seguem com vida normal.

"O alerta do presidente é sim, vamos cuidar da nossa saúde mas não podemos esquecer que ali à frente temos um desafio de continuar produzindo, alimentar nossos doentes, alimentar a população", afirmou Guedes em vídeo divulgado pelo Ministério da Economia.