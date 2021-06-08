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Ministro da Economia

Guedes prevê que Congresso aprove reformas nos próximos 3 a 4 meses

O ministro afirmou que as perspectivas para a economia brasileira são muito favoráveis e ainda completou alegando que os tributos serão reduzidos e simplificados

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 16:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jun 2021 às 16:46
O ministro da Economia, Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Isac Nóbrega/PR
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse acreditar que o Congresso Nacional aprovará as reformas administrativa e tributária nos próximos três a quatro meses. Em evento organizado pelo Bradesco BBI com investidores internacionais, Guedes afirmou que a aprovação do marco regulatório do saneamento e privatizações de outros setores estão permitindo a recuperação da economia brasileira passe de um ciclo baseado no consumo para um crescimento sustentável baseado em investimento.
"As perspectivas para a economia brasileira são muito favoráveis", disse Guedes. "Vamos simplificar e reduzir tributos, o teto de gastos é algo que vamos lutar pelo cumprimento."
No front ambiental, o ministro admitiu que o Brasil teve problemas com desmatamento ilegal e invasões, mas disse que tem mantido contato com autoridades dos Estados Unidos para conversar sobre o assunto. "Sabemos que futuro é verde e digital O Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo", afirmou.
Guedes disse ainda que o Brasil continua dedicados a cumprir todas as metas para acessão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

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