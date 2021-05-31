Reformas precisam continuar, diz ministro do Desenvolvimento Regional

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Crédito: Marcos Corrêa/PR

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, defendeu a continuidade das reformas estruturais e criticou a antecipação da disputa política pelas eleições presidenciais de 2022. "É importante que não haja recuos", afirmou, no debate "Indústria em debate: propostas para o Brasil vencer a crise e voltar a crescer", realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Ao defender as reformas, o ministro disse que o País não pode "retroceder a uma agenda e pauta corporativa e asfixiante que nos leva para trás e nos afunda como âncora". "As reformas tem que continuar, além da modernização do Estado brasileiro", afirmou.