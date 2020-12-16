Guedes perdeu comando da agenda emergencial e ficou minoritário, diz Maia

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz que Guedes se tornou minoritário no governo Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira (15) que o ministro Paulo Guedes (Economia) perdeu o comando do processo de promover uma agenda emergencial para trazer equilíbrio fiscal ao país e se tornou minoritário no governo.

Maia fez as declarações em entrevista concedida durante a votação do plano de recuperação fiscal de estados endividados. Na última sexta-feira (11), o senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, que traz mecanismos de ajuste fiscal, desistiu de apresentar o texto neste ano.

O presidente da Câmara considerava a PEC essencial para votar o Orçamento de 2021. Para Maia, o governo desistiu de tentar equilibrar a situação fiscal do país, e isso vai gerar uma pressão forte nos primeiros meses do próximo ano.

"Acho que o governo perdeu a vontade ou o apetite, e infelizmente o ministro da Economia perdeu o comando desse processo político dentro do governo, passou a ser minoritário e não consegue avançar com essa agenda que foi chamada de emergencial em 2019", disse. "Mas, como o Brasil é um país diferente, até o emergencial não é votado."

Maia afirmou que o país entra 2021 sem clareza de qual vai ser o caminho para enfrentar o gasto público.

"Acho que o governo perdeu a vontade, as condições e o interesse de, de fato, manter a política que foi prometida pelo ministro da Economia antes de assumir o mandato, que era caminhar para um déficit zero", afirmou, antes de ironizar e perguntar sobre o déficit previsto para o próximo ano [R$ 247,1 bilhões]. "Para quem prometeu déficit zero no ano passado, parece uma diferença muito grande."

O deputado questionou a disposição do governo em discutir temas mais controversos, como o fim do abono para abrir espaço ao programa social do governo ou a redução ou cancelamento da indexação de aposentadorias. "Imagina o que vai ser essa discussão já faltando um ano para a eleição."

Nesta terça, o Ministério da Economia elevou a projeção de rombo nas contas públicas em 2021 para R$ 247,1 bilhões.

O governo enviou ao Congresso um ofício pedindo um ajuste ao projeto de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2021. No documento, Guedes quer que a meta fiscal seja um valor fixo, e não flexível como chegou a propor em abril.

Na última sexta, Bittar anunciou que não vai mais apresentar em 2020 o relatório da PEC (proposta de emenda à Constituição) Emergencial, que foi criada para controlar despesas. A equipe econômica ainda avalia incorporar ao menos parte da proposta no Orçamento de 2021.