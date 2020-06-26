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Investimentos

Guedes: 'O Brasil vai surpreender o mundo'

O ministro indicou que estuda implantar um bônus a pequenos empresários que cumprirem com os pagamentos de empréstimos tomados durante a crise

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 10:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 10:16
Ministro da Economia, Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma transmissão semanal ao vivo do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a prioridade do governo para a recuperação econômica é a geração de emprego e manutenção da renda. "O Brasil vai surpreender o mundo. É um povo valente. Vamos furar as duas ondas e sair do lado de lá", disse Guedes durante transmissão semanal ao vivo do presidente Jair Bolsonaro.
Entre as medidas que a pasta estuda, o ministro elencou destravar investimentos - especialmente em gás natural, para tornar a energia barata -, o encaminhamento da Reforma Tributária, redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e maior acessibilidade à cesta básica.
"Precisamos justamente abrir novos horizontes de investimento. Então vem investimento em gás natural: o choque da energia barata. Isso vai chegar no botijão de gás daqui a pouco, que vai ficar barato. Vamos fazer depois a reforma tributária e reduzir os IPIs. Vamos também tornar a cesta básica mais acessível. Tudo isso mais acessivel pra população. Comprar fogão e geladeira, se a gente tirar os IPIs, isso desaba, o preço desaba. Nós vamos retomar nossa agenda de reformas estruturantes", afirmou.
O ministro também indicou que estuda implantar um bônus a pequenos empresários que cumprirem com os pagamentos de empréstimos tomados durante a crise. "Para o sujeito pequenininho que foi lá, pegou empréstimo, trabalhou bem, conseguiu se recuperar e pagou o empréstimo, a gente dá o bônus de adimplência e perdoa o crédito. Estamos estudando isso", afirmou Guedes.

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