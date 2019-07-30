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Brasília

Guedes e Toffoli discutem ações no STF e necessidade de pacto federativo

O assunto do encontro foi divulgado pela assessoria de Guedes após a reunião ter ocorrido.

Publicado em 

29 jul 2019 às 23:15

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 23:15

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: (Windows)
O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve reunido com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, nesta segunda-feira, 29 para tratar de ações judiciais entre os Estados e a União que tramitam no STF, e sobre a necessidade da realização de um pacto federativo. O assunto do encontro, que aconteceu por volta das 16h30 na sede do tribunal, foi divulgado pela assessoria de Guedes, após a reunião ter ocorrido.
> Crítica de Guedes à oposicionistas repercute nas redes sociais
O ministro da Economia recentemente afirmou que o governo dará um "passo mais avançado" no segundo semestre com o estabelecimento de um novo pacto Federativo. Segundo ele, este pacto permitirá que recursos que atualmente estão "carimbados" possam ser usados de forma mais eficiente.
> Raquel Dodge recorre de decisão de Toffoli sobre Coaf
Toffoli também já defendeu mudanças na área, assim como reformas nos sistemas tributário e previdenciário. O STF é o órgão do Judiciário responsável por julgar conflitos federativos, e acumula ações em que Estados e União estão em lados opostos.

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