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Ministério da Economia

Guedes é "a confiança no mercado", afirma Bolsonaro

De acordo com Bolsonaro, o Brasil "mais do que recuperou" a credibilidade no exterior. "Brasil mais do que recuperou credibilidade lá fora. Brasil é uma certeza", disse
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 dez 2021 às 14:11

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 14:11

O presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento com Paulo Guedes
O presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento com Paulo Guedes Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME
presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira (07) em evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é "a confiança no mercado". Alçado a "Posto Ipiranga" nas eleições de 2018, Guedes foi uma espécie de fiador da então candidatura de Bolsonaro junto a investidores, mas perdeu apoio em segmentos do mercado diante da crise econômica e das dificuldades em aprovar reformas no Congresso.
De acordo com Bolsonaro, o Brasil "mais do que recuperou" a credibilidade no exterior. "Brasil mais do que recuperou credibilidade lá fora. Brasil é uma certeza. E obviamente nós temos que estar confiantes aqui também", disse o presidente. "Não tem por que não sermos otimistas, estamos muito bem nas relações internacionais", acrescentou. "No futuro, vamos dar graças a Deus à forma como o Brasil está se comportando."
O presidente também disse que o governo "faz por merecer" a confiança que recebe. "Desculpe a modéstia", declarou, em seguida. Por outro lado, pediu aos líderes industriais presentes que sigam confiando no Executivo.
O chefe do Executivo ainda tratou de trazer o debate eleitoral para o evento, ciente de que a elite financeira pode vir a abraçar uma outra candidatura em 2022. "A decisão passa pelos senhores, passa pela população. Alguém quer a volta do imposto sindical, um ativismo em cima da legislação trabalhista?", perguntou Bolsonaro.

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