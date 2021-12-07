Guedes é "a confiança no mercado", afirma Bolsonaro

De acordo com Bolsonaro, o Brasil "mais do que recuperou" a credibilidade no exterior. "Brasil mais do que recuperou credibilidade lá fora. Brasil é uma certeza. E obviamente nós temos que estar confiantes aqui também", disse o presidente. "Não tem por que não sermos otimistas, estamos muito bem nas relações internacionais", acrescentou. "No futuro, vamos dar graças a Deus à forma como o Brasil está se comportando."