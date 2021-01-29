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Evento virtual

Guedes cancela participação no Fórum Econômico Mundial de Davos

Segundo a assessoria do ministro da Economia, Guedes cancelou a participação em Davos para resolver assuntos internos do ministério

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 14:24

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jan 2021 às 14:24
Ministro da Economia, Paulo Guedes
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Marcos Correa/PR
O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou a participação que faria no Fórum Econômico Mundial de Davos, que acontece no formato virtual por conta da pandemia. Ele participaria do painel "Reparando o Sistema de Comércio Internacional".
A informação sobre o cancelamento de sua participação no debate foi anunciada pelo apresentador do evento.
Segundo a assessoria do ministro, Guedes cancelou a participação em Davos para resolver assuntos internos do ministério.
Além de Guedes, também participam do painel mediado pelo comentarista-chefe de economia do The Wall Street Journal, Greg Ip; o presidente e diretor-executivo da Merck KGaA, Stefan Oschmann; a ministra de Comércio Internacional do Reino Unido, Elizabeth Truss; e o ministro de Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento da Holanda, Sigrid Kaag.
Por causa da pandemia, a organização decidiu fazer o evento, que tradicionalmente reúne todos os anos a elite econômica e política do mundo nos Alpes suíços, de forma virtual.
Há previsão de que uma edição presencial do evento ocorra em maio, em Cingapura.
O encontro remoto chega ao fim nesta sexta-feira (29) após ter sido iniciado na segunda-feira (25).

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