Guedes apresenta PEC que soma pisos de recursos para saúde e educação

Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: José Cruz/Agência Brasil

nesta terça-feira (05) uma PEC (proposta de emenda à Constituição) que soma os pisos que Estados e municípios têm que destinar a saúde e educação sejam somados. O governo apresentou ao Senado nesta terça-feira (05) uma PEC (proposta de emenda à Constituição) que soma os pisos que Estados e municípios têm que destinar a saúde e educação sejam somados.

Hoje, a Constituição determina que Estados devem destinar 12% da receita à saúde e 25% à educação. Municípios devem alocar 15% e 25%, respectivamente.

Com a medida, governadores e prefeitos teriam um piso somado para as duas áreas. Com isso, poderiam redirecionar os recursos conforme a demanda local. Um ente da Federação com mais idosos do que jovens, por exemplo, poderia destinar mais para a saúde em vez de educação.

Conforme mostrou a Folha de S.Paulo, a proposta original do ministro da Economia, Paulo Guedes , era retirar os pisos para as áreas, mas o restante do governo alertou o titular da pasta sobre possíveis críticas e resistências. Guedes, com isso, aceitou apresentar uma proposta com o piso somado para as áreas.

A proposta ainda proíbe a União de socorrer entes em dificuldades fiscais a partir de 2026. A ideia do Ministério é que quem fez a dívida deverá arcar com ela. O governo federal só dará a partir de 2026 garantias às operações de estados e municípios com organismos internacionais.

Estados e municípios também poderão fazer contingenciamentos, como já ocorrem em nível federal. Também haverá integração das regras fiscais (Lei de Responsabilidade Fiscal, regra de ouro e teto de gastos) em todas as esferas do governo.

O pacote redistribui recursos de royalties da União a Estados e municípios. Com o repasse de royalties e participação especial do petróleo, União e estados encerrarão a disputa judicial sobre a Lei Kandir. Estados e municípios passam a receber toda a arrecadação do salário-educação e a definir o uso dos recursos.

A proposta ainda determina que a parcela de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhado destinada ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) passe a ser de 14%. Hoje, esse percentual é de 40%.