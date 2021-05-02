Guedes aposta que Covid perderá força, mas equipe vê incertezas

Tal incerteza foi mencionada pelo governo no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Enviado há cerca de 15 dias ao Congresso, o texto não apresentou cálculos de impacto da Covid nas contas e mencionou dificuldades para traçar o cenário.

"Em 2021, a continuidade dos impactos advindos da pandemia da Covid-19 torna o cenário ainda bastante desafiador para a realização de projeções que envolvem a perspectiva econômica para o triênio de 2022 a 2024", afirmou o governo no texto.

"Permanece elevado o nível de incerteza para prever a intensidade, a extensão e a duração da pandemia e, consequentemente, a magnitude de seus reflexos sobre o nível de atividade econômica global e doméstica."