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Negociação

Grupo Carrefour compra 30 lojas da rede Makro

Aquisição de unidades foi na ordem de R$ 1,95 bilhão; compra faz parte de estratégia para acelerar a expansão do Atacadão, que hoje possui 187 lojas

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 12:42
Makro Atacadista encerrou as atividades no ES em janeiro Crédito: Fernando Madeira
O Grupo Carrefour Brasil anunciou a aquisição de até 30 lojas da rede atacadista Makro pelo valor de R$ 1,95 bilhão. A compra faz parte de estratégia para acelerar a expansão do Atacadão, que hoje possui 187 lojas.
Serão sete novas lojas no Rio de Janeiro e mais oito na região Nordeste, que terão suas bandeiras convertidas num período de 12 meses após o fechamento da transação. Dos 30 pontos comerciais, 14 possuem postos de gasolina, 22 são propriedade integral e oito são alugados.

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As lojas da rede Makro adquiridas estão distribuídas em 17 estados brasileiros e apresentaram vendas brutas de cerca de R$ 2,8 bilhões no ano passado. 
A conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições, incluindo o acordo dos proprietários das oito lojas alugadas, e a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O fechamento da operação é esperado para o final de 2020.
Em 2019, o Grupo Carrefour Brasil havia faturado R$ 62 bilhões em vendas brutas.

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