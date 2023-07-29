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  • Gripe Aviária: confirmados mais 3 casos em aves silvestres; total chega a 74
H5N1

Gripe Aviária: confirmados mais 3 casos em aves silvestres; total chega a 74

Ainda há cinco investigações em andamento, com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 16:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jul 2023 às 16:44
Trinta-réis-de-bando, gripe aviária
Trinta-réis-de-bando, gripe aviária Crédito: Wikimedia Commons
O Ministério da Agricultura informou que três novos focos de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP, vírus H5N1) em ave silvestre foram detectados no Brasil.
No total, há 72 casos da gripe aviária em aves silvestres no País e dois focos em produção de subsistência, de criação doméstica. De acordo com o ministério, há outras cinco investigações em andamento, com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo.

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As notificações em aves silvestres e ou de subsistência não comprometem o status do Brasil como país livre de IAAP e não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

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