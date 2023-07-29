Gripe Aviária: confirmados mais 3 casos em aves silvestres; total chega a 74

Trinta-réis-de-bando, gripe aviária Crédito: Wikimedia Commons

O Ministério da Agricultura informou que três novos focos de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP, vírus H5N1) em ave silvestre foram detectados no Brasil.

No total, há 72 casos da gripe aviária em aves silvestres no País e dois focos em produção de subsistência, de criação doméstica. De acordo com o ministério, há outras cinco investigações em andamento, com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo.