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Ministério do Trabalho

Governo troca presidente do INSS e Rolim vai para Ministério de Onyx

O INSS passa agora a ser presidido por José Carlos Oliveira, que era superintendente regional Sudeste I do INSS. Rolim estava à frente do instituto desde janeiro de 2020
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 nov 2021 às 14:19

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 14:19

À mesa, Leonardo Rolim, novo secretário de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência.
À mesa, em pronunciamento, secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo José Rolim Guimarães Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
governo federal exonerou Leonardo Rolim da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o nomeou para a função de secretário de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, chefiado pelo ministro Onyx Lorenzoni. Com a mudança, o INSS passa agora a ser presidido por José Carlos Oliveira, que era superintendente regional Sudeste I do INSS.
Leonardo Rolim estava à frente do instituto desde janeiro de 2020. Ele entrou no lugar de Renato Vieira, que pediu exoneração do cargo diante da crise de atendimento à população no órgão. Na ocasião, havia uma fila de 1,3 milhão de solicitações de benefícios com a análise atrasada pelo INSS.
Rolim volta para a Secretaria de Previdência - cargo do qual foi titular antes de ir para o INSS e que à época pertencia à estrutura do Ministério da Economia - em substituição a Narlon Gutierre Nogueira, dispensado nesta sexta-feira (05).
As mudanças estão publicadas no Diário Oficial da União desta sexta em portaria assinada pela Casa Civil da Presidência.

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